Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi vatandaşların ve ilçe dışından gelecek misafirlerin, Ramazan Bayramı’nı huzur içinde geçirmeleri için gerekli tüm hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

İlçede ulaşım, güvenli alışveriş ve mezarlık ziyaretleri konusunda bir takım tedbirlerle beraber vatandaşlara kolaylıklar sunan Kahta Belediyesi, Ramazan Bayramı tatilinde ve öncesinde huzurlu bir tatil sağlamak için önlemlerini aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, bayram süresi boyunca belediye ekiplerinin ilçenin dört bir noktasında hizmet vereceğini, vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için, gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi. Başkan Turanlı, "Kahta Belediyesine ait toplu taşıma araçları bayram süresi boyunca Kahta genelindeki tüm hatlarda Musa Peygamber mezarlığı dahil ücretsiz hizmet verecek. Kahta Belediyesi temizlik işleri ve zabıta müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bayram süresince hizmet verirken, ibadethaneler ve mezarlıklar bayrama hazır hale getirildi. İlçedeki mezarlıklarda, cami ve ilçenin dört bir yanında temizlik çalışması yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Kahta Belediyesi zabıta müdürlüğü personelleri mesaiye ara vermeden çalışmalarına devam edecek. Günlük rutin iş ve işlemlerini devam ettiren zabıta çalışanları yoğunlaşan bayram takvimi nedeniyle, pide fırınları, kasaplar ile pastane ve tatlı salonlarını denetleyerek uygunsuz olan işyerleri hakkında uyarı ve işlemler uygulanıyor. Vatandaşlardan gelebilecek şikayetlere anında müdahale edebilmek için 444 4 498 Çözüm merkezi hattımız ve 0532 205 92 36 whatsAapp numaramızdan istek, öneri ve şikayetlerini 7/24 bizlere ulaştırabilirler. Gönülden muhabbetlerimle sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.