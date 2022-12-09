Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2022 yılının 11 aylık döneminde Devlet Hastanesi’ne randevu alan 31 bin 679 kişi randevusuna gitmedi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2022 yılının 11 aylık döneminde Devlet Hastanesi’ne randevu alan 31 bin 679 kişi randevusuna gitmedi.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Betül Sertel, MHRS’den randevu alan her 100 kişiden 20’sinin randevusuna gelmediğini söyledi. Sertel, 2022 yılında MHRS’den Kahta Devlet Hastanesine toplam 161 bin 679 randevu alındığını, alınan bu randevuların toplam 130 bin 64’ü gerçekleştiğini ifade etti. Başhekim Sertal, 31 bin 615 kişi ise randevusuna gitmediğini ve buna göre randevuya gelme oranı yüzde 80 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Gereksiz yere alınan randevular nedeniyle özellikle çevre ilçelerden ve köylerden gelen hastaların mağdur olabildiğini belirten Başhekim Yardımcısı Dr. Betül Sertel, “Hastenimiz 165 bin nüfusa hizmet sunan B grubu ikinci basamak bir hastanedir. 2022 yılı verilerimiz incelendiğinde 161 bin 679 kişinin randevu aldığı ancak 31 bin 615 kişinin bu randevuyu iptal ettirmeden randevusuna gelmediği görülmüştür. Bu da sıkıntı doğurmaktadır. Özellikle hastanemizden sağlık hizmetinden faydalanan çevre ilçelerden ve uzak köylerden gelen vatandaşlarımız mağduriyet yaşamaktadır. Mağdur oldukları gibi sağlık hizmetinden faydalanamıyorlar. Bizim vatandaşlarımızdan ricamız şudur. Gelmeyecekleri randevuları lütfen İptal ettirsinler. Çünkü 2022 yılında 100 hastadan 20’si gelmediği halde randevusunu iptal etmemiştir. Ve randevular boş kalmış. Dolayısıyla yeni vatandaşlarımız bu kontejandan faydalanamamıştır. Bu konuda diğer vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden faydalanması hususunda bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Alınan gereksiz randevular hasta yükünü etkilemekte. Dolayısıyla uzak yerlerden gelen vatandaşlarımız kalıyor ve birçok hastamız mağdur olabilmektedir. Lütfen gereksiz yere randevu almamaya çalışalım" diye konuştu.