Adıyaman’ın Kahta Kaymakamlığı ve Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenerek kutlandı.

Kahta Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kur’an tilaveti, Kahta Sosyal Hizmet Merkezi kurumunun tanıtım videosu, halk oyunları gösterisi, pankart geçişi, müzik dinletisi, 4 engelli bireyi olan bir ailenin video gösterimi yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin, “Fiziki engelin değil, asıl kalplerdeki, zihinlerdeki engelin sorun olduğunu her fırsatta anlatmak ve her ortamda hatırlatmak için elimizden geleni yapmaktayız. Bugünü kutlamak değil de, onları anlamak, farkında olmak günü olmalı. Engel yeter ki kalplerde olmasın, diyerek bütün engellerin aşılmak içindir. Engelli bireyleri yapamadıklarla değil, yapabildikleri ile görmek gerekir. Onlara soyutlayıp ötekileştirmek yerine bütünüyle aramızda oldukları bir hayat sunalım. Onlara engel değil destek olalım. Toplumumuzda bu konudaki farkındalığın her geçen gün daha da artmakta olduğunu ve engelli vatandaşlarımızın sosyal haklarının iyileştirilmekte olduğunu memnuniyetle söyleyebiliriz. Bu güzel günde çeşitli etkinliklerle eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda engelli bireylerimize fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi, mekansal erişim yanında, teknoloji ve bilgi erişimlerinin de bu bireyler için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek toplumsal farkındalığın oluşturulmasını amaçlamaktayız” dedi.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ise, “Engelli kardeşlerimizin sorunlarını ve sıkıntılarını hatırlamak, ulaşabildikleri başarılarının farkına varmak sadece bir günün sınırlarına hapsedilmeyecek kadar çok önemlidir. Tabii böyle günlerde de engelli kardeşlerimize karşı olan sorumluluklarımız hepimize bir kez daha hatırlatılıyor. Ama biz istiyoruz ki böyle günlerin yılın bütün günlerinde bu farkındalığın bilinci ile yaşayalım. Bütün engelli kardeşlerimizin günün kutluyor sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

Öğrencilerin gösterileri ile devam eden programın sonunda öğrencilere protokol tarafından hediye takdimi yapıldı.

Program, 3 Aralık Dünya Engelliler gününe özel düzenlenen resim serginin gezilmesiyle sona erdi.