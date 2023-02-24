Adıyaman’ın Kahta ilçesinde depremlerden sonra bir yandan yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, öte yandan da depremin yaraları sarılıyor.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde depremlerden sonra bir yandan yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, öte yandan da depremin yaraları sarılıyor.

Depremden hemen sonra Toprak Mahsulleri Ofisi yanında 250 ve Yavuz Selim Mahallesi’nde 320 adet olmak üzere toplam 570 çadır kurulan Kahta’da, ayrıca ilçe merkezinde kurulan 21 sıcak yemek noktasında ise üç öğün sıcak yemek imkanı sağlanıyor.

Kaymakam Selami Koruktata, "Kahta’da 70 kişi hayatını kaybetti. Şu anda enkazlarımızın hepsi kaldırılmak üzere. Tüm illerde neredeyse yardım tırları ilçelerimize illerimize ulaştı. Bizler de bu yardımları vatandaşlarımıza, en ücra köşede bulunan köylerde, mezralarda bulunan vatandaşlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar ulaşmadığımız hiçbir köyümüz kalmadı. Gerek erzak yönünden, gerek çadır yönünden hemen hemen tüm ihtiyaç duyulan vatandaşlarımıza hepsine ulaştık. Bugün itibarıyla Kahta’da iki büyük çadır kentimiz mevcut. Bu çadır kentlerimizde sosyal anlamda tüm ihtiyaçların giderileceği özellikle çocuklara ve kadınlara yönelik ve ayrıca sosyal marketlerimizin oluştuğu sosyal çadır alanları mevcut burada. Bu çadır kentlerimizde vatandaşlarımızı yeni evlerine kavuşana kadar onları burada misafir edeceğiz. Bu süreçte bizlere yardımcı olan ülkedeki tüm vatandaşlara teşekkür ediyoruz. Devletimiz tabii bunu tek elden yönetiyor. Bizler de onların yardımlarıyla tek elde toplayıp yardımları buradaki vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.