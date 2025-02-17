Adıyaman’ın Kahta ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve satışı yapma suçlarından 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hiz kesmeden devam ediliyor. Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan R.Y. (40) isimli şahıs ekipler tarafından yakalandı. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Y., çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak Siverek Kapalı Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.