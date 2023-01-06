Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından ilçenin en işlek yerlerinden biri olan 100. Yıl Parkı’nda inşa edilen cami ibadete açıldı.

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından ilçenin en işlek yerlerinden biri olan 100. Yıl Parkı’nda inşa edilen cami ibadete açıldı.

Kahta Belediyesi Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile 100. Yıl Cami ismini alan camide ilk Cuma Namazı kılındı. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2023 yılına girdiğimiz bugünlerde Cumhuriyet’imizin 100. yılına da girmiş bulunmaktayız. Bu sebeple 100. Yıl Parkı’nda inşa ettiğimiz ve Kahta Belediyesi meclis üyeleri tarafından bugün gerçekleştirilen toplantıda cami isminin 100. Yıl Camii olması, oy birliği ile kabul edildi. Bu mübarek Cuma gününde ilçemizin merkezi konumu olma özelliğini taşıyan 100. Yıl Parkı’mızda inşa ettiğimiz camide halkımız ve mesai arkadaşlarımız ile birlikte 2023 yılının ilk Cuma Namazını eda ettik. Kahta’mıza yakışır bu eserin hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu.