Adıyaman’ın Kahta ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adıyaman Kahta ilçesi Karadut köyünde bulunan bir otelde M.K. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınması üzerine Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri planlı ve titiz çalışma yürüttü.

Jandarma şüphelinin kaldığı otel odası ve müştemilatında yapılan arama sonucunda iki paket halinde 938 gram kubar esrar, 32 gram metamfetamin maddesi, 45 adet satışı reçeteye tabi antidepresan hap, 20 kök kenevir bitkisi, 45 gram kenevir tohumu, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 3 adet 7,65 mm çapında dolu fişek, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet elektronik terazi, 8 bin 465 TL, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ile ilgili adli soruşturma sürdürülüyor.