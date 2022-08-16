Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kente nefes aldıracak ve şehir içi trafiğini rahatlatacak olan Güney-Batı Çevre Yolu hizmete girdi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kente nefes aldıracak ve şehir içi trafiğini rahatlatacak olan Güney-Batı Çevre Yolu hizmete girdi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, hizmete açılan Güney-Batı Çevre Yolu’nun, halkın ulaşım kalitesini yükseltmek için hayata geçirdikleri güzel bir proje olduğunu ifade etti.

Seçim vaatlerini bir bir yerine getirdiklerini belirten Turanlı, bir ilçenin gelişimi ve kalkınmasında çevre yollarının etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Turanlı, “Güney-Batı Çevre Yolu’muzu halkımızın hizmetine açmış bulunuyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisinden başlayan yol, Taşpınar Tesisi - Arikent Deresi güzergahını takip ederek Kahta - Adıyaman yoluna kadar uzanıyor. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda 15-20 metre genişliğindedir. Ayrıca yaya ulaşımı ve spor gereksinimi olan vatandaşlarımız için de yolumuzun her iki tarafında 3 kilometre uzunluğunda kaldırım yapılmıştır. İlçemizdeki trafik keşmekeşliği son bulacağı gibi, ağır tonajlı araçlar risk olmaktan çıkıyor. 15’den fazla köyün ulaşımı kolaylaşıyor. Bizim derdimiz hizmet ve eser siyasetidir. hemşerilerimiz için en doğrusu neyse onu yapmaktır. Kahta’mızın her köşesinde bir çalışmamız var. Bunlar hep halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için olan çalışmalar. Hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Yol yapımında gece gündüz emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve rahatsızlıktan dolayı halkımızın göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim. Rabbim hizmet için çıktığımız bu yolda bizleri halkımıza karşı mahcup bırakmasın” diye konuştu.