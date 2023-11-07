Adıyaman’ın Kahta Devlet Hastanesi’nin çevre yenilenerek daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fedli Emre Kılıç’ın gayretleri ve Adıyaman Belediyesi’nin desteğiyle hastanede alanında çevre düzenleme çalışması başlatıldı.

Hastanenin büyük sorunlarından birinin daha çözüldüğünü belirten Başhekim Kılıç, “Kışın yağmur yağdığında acilin girişinde bazı olumsuzluklar yaşanıyordu. Yapılan asfalt çalışmalarından sonra hastanemizin büyük sorunlarından biri daha çözülmüş oldu. Ayrıca hastanemizin araç ve yaya giriş çıkışlarının yeniden düzenlenmesi başta olmak üzere altyapı, yol, kaldırım ve peyzaj gibi alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. Bize bu noktada desteğini esirgemeyen AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan başta olmak üzere, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç’a, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya’ya hastanemiz adına teşekkür ederiz” dedi.