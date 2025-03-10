Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediyesi, ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklara unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Ramazan Çarşısı’nda düzenlenen özel etkinlik, büyük bir katılımla gerçekleşti. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, belediye gençlik meclis üyeleri, çocuklar ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, minikler keyifli bir akşam geçirdi. Aile oyun gecesi kapsamında, çocuklar için akıl ve zeka oyunları, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Ruhları dinlendiren müzik dinletileri eşliğinde, ramazanın huzurlu atmosferi tüm katılımcılara ve özellikle çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılan anneler için de eğlenceli anlar yaşandı keyifli anlar yaşattı.

Etkinliğe çocuklarıyla katılan anneler de unutulmaz anlara tanıklık etti. Çocukların neşesine ortak olan anneler, onlarla birlikte keyifli vakit geçirmenin tadını çıkardı. Çocuklara yönelik böylesine anlamlı bir etkinliği hayata geçirdiği için Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve ekibine teşekkür eden anneler, bu tür organizasyonların devam etmesini temenni ederek, çocuklarıyla birlikte dolu dolu bir ramazan akşamı geçirdi.

Etkinlik alanındaki oyun masalarını tek tek gezerek çocuklarla yakından ilgilenen Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Çocuklarımız, geleceğimizin en kıymetli hazinesidir. Onların yüzündeki tebessüm, bizim en büyük mutluluğumuzdur. Ramazan’ın manevi atmosferinde, ailelerimizle birlikte güzel hatıralar biriktirmek, çocuklarımızın neşesine ortak olmak bizim için büyük bir gurur. Kahta Belediyesi olarak, sosyal ve kültürel etkinliklerimizle her yaştan vatandaşımıza dokunmaya, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz. Bu güzel etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan tüm çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kahta Belediyesi, ramazan ayı boyunca vatandaşlara yönelik etkinliklerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.