Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, engelli, yaşlı ve merdiven kullanmakta zorlanan vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla ana hizmet binasına asansör sistemi kurdu.

Yeni uygulama, tekerlekli sandalye kullananlar, merdiven çıkmakta güçlük çeken yaşlı vatandaşlar ve bebek arabalı anneler gibi hemşehrilerin belediye hizmetlerine daha rahat ulaşmasını sağlıyor. Asansör sistemi, binaya gelen vatandaşların giriş katından üçüncü kata kadar kolaylıkla ulaşmalarını mümkün hale getiriyor. Daha önce sadece engelli rampasını kullanarak bina girişine erişebilen hemşehriler, artık tüm katlara rahatlıkla ulaşabilecek. Bu sistem, belediyede işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara konforlu bir hizmet imkanı sunuyor.

Asansörü ilk kez kullanan 9 yaşındaki engelli Esila Nur Karakaya, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile birlikte asansöre binerek başkanlık katına çıktı. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını belirterek, engelli hemşehrilerin hayatını kolaylaştırmak adına farklı projeler geliştirdiklerini vurguladı.

Başkan Hallaç, "Her vatandaşımızın belediye binasındaki işlemlerini kendi başlarına yapabilmeleri en doğal haklarıdır. Bu sistem, onların kamu hizmetlerinden en verimli şekilde faydalanmalarını sağlayacak" diye konuştu.