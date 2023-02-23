Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi çadır kentte salgın hastalıklara karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi çadır kentte salgın hastalıklara karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kahta Belediyesi iki büyük depremin ardından Toprak Mahsulleri Ofisi bahçesinde ve Yavuz Selim Mahallesi’nde kurulan çadır kentte ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Salgın hastalıklara karşı tedbir alan Kahta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri lavabolar, duş kabinleri ve abdesthanelerde günlük olarak geniş bir ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kahta Belediyesi olarak ilk andan itibaren yardım ve desteklerimizi sürdürdük. İlçemizin Toprak Mahsulleri Ofisi bahçesinde ve Yavuz Selim Mahallemizde bulunan çadır kentte, deprem sonrası ortaya çıkabilecek enfeksiyonlara ve salgın hastalıklara karşı gerekli tüm tedbirleri aldık. Ekiplerimiz alanda geniş bir ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.” Şeklinde konuştu