Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ın seçim döneminde söz verdiği Gençlik Meclisi kuruluyor.

Kahta Belediye Başkanı Hallaç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gençlik Meclisi; Kahta’da yaşayan gençlerin fikirlerini ve önerilerini dikkate alarak, onların ilçedeki yaşam deneyimlerini iyileştirmek üzere çalışmalar üreten bir genç katılım platformudur. Meclis; şeffaf, katılımcı, çeşitli, yenilikçi ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak, gençlerin katılımını artırmak ve onları karar alma süreçlerine dahil etmek için çalışır. Kahta Gençlik Meclisi; Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, düşünce ve benzeri hiçbir ayrım yapmadan ve ortak akla dayanan uzlaşıyı esas almak suretiyle Kahta’nın sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak gençlik politikalarının oluşturulmasını ve geliştirilmesini, - Kahtalı gençlerin ilçeye dair sorunlarının önceliklendirilerek çözüm önerileri üretilmesini amaçlayan, yerellik ilkesine ve gönüllülük esasına dayalı olarak kurulan katılım platformu olacaktır. Gençlik Meclisi, Kâhtalı gençlerin şehir yaşamına dair sorunlarını, ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini tespit ederek yerel yönetimde bu tespitlere yönelik gençlik politikalarının üretilmesine katkı sunmak ve kentin gençlik lokomotifi olması amacıyla harekete geçecektir. Belediye gençlik meclisimiz sivil toplum kuruluşlarından alınacak temsilcilerden, gençlik merkezinden, mecliste grubu bulunan siyasi partilerden ve bireysel başvuru yapanlar arasından seçilerek Kahtalı gençlerin zeminini oluşturacaktır. İlçemize ve gençlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.