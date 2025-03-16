Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından Ramazan Çarşısı’nda düzenlenen etkinlikler her akşam olduğu gibi yine yoğun ilgi gördü.

Ramazan’ın manevi atmosferi içinde vatandaşları bir araya getiren etkinlikte, çocuklar gönüllerince eğlenirken, çölyak hastaları için de anlamlı bir dayanışma örneği sergilendi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Ramazan Çarşısı’nda esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Hallaç, onların oyunlarına eşlik ederek unutulmaz anlar yaşattı. Renkli etkinlikler arasında palyaço eşliğinde söylenen şarkılar, yüz boyama etkinliği ve geleneksel çuval, yumurta ve halat çekme yarışları yer aldı.

Gecenin en anlamlı anlarından biri de, çölyak hastaları için düzenlenen özel program oldu. Glutensiz beslenmek zorunda olan çölyak hastalarına belediye tarafından hazırlanan özel gıda paketleri ailelere verildi. Aynı zamanda çölyak hastası Fatma Nur Yılmaz’ın doğum günü de unutulmadı. Daha önce hiç dışarıdan glutensiz yaş pasta bulamadıklarını dile getiren ailesi, bu özel an karşısında duygulanırken, Fatma Nur için hazırlanan özel glutensiz pasta kesilerek doğum günü kutlandı.

Ramazan Çarşısı’nın çocukların neşesine ortak olduğuna dikkat çeken Başkan Hallaç, "Bu akşam Ramazan Çarşısı’nda çocuklarımızın neşesine ortak olduk. Oynadıkları oyunlar bizi de çocukluğumuza götürdü. Halat çekme, yumurta yarışı ve çuval yarışı gibi geleneksel oyunlarla eğlendik. Çölyak hastalarımıza glutensiz gıda paketleri ulaştırma fırsatımız oldu. Çölyak hastası ailelerimize düzenli olarak aylık destek sağlıyoruz. En önemlisi de, Fatma Nur kızımızın doğum gününü özel bir glutensiz pastayla kutlamak bizler için büyük mutluluktu. Çocuklarımızın gözlerindeki sevinci görmek, ailelerin dualarını almak bizim için en büyük kazanç. Bu güzel Ramazan akşamında bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan aileler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’a ve ekibine teşekkür etti. Özellikle çölyak hastası aileler, glutensiz gıda bulmanın zorluğuna dikkat çekerek duygularını şu sözlerle ifade etti:"Çölyak hastası çocuklarımız için glutensiz ürünleri bulmak gerçekten çok zor. Ancak Belediye Başkanımız Mehmet Can Hallaç bizleri unutmayarak sürekli destek sağlıyor. Bugüne kadar çocuklarımızın doğum günlerinde pasta bulamıyorduk, evde imkanlarımızla bir şeyler yaparak kutlama yapıyorduk. Ama Başkanımız bize evimize kadar glutensiz yaş pasta gönderiyor. Bugün Fatma Nur’un doğum gününü burada hep birlikte kutlamak, onun mutluluğunu görmek tarif edilemez bir duygu. Allah razı olsun, Başkanımızı yanımızda hissetmek bize güç veriyor."

Ramazan Çarşısı, her akşam olduğu gibi bu gece de sıcak, samimi ve unutulmaz anlara sahne oldu. Çocukların mutluluğu, ailelerin duaları ve dayanışmanın en güzel örnekleriyle dolu bu gece, Kahta’da Ramazan ruhunun en güzel şekilde yaşandığını bir kez daha gösterdi.