Adıyaman’ın Kahta Belediyesi kurum içi eğitimler çerçevesinde belediye personeline ‘İhale Kanunu’ konulu eğitim verildi.

Kahta Belediyesi meclis toplantı salonunda düzenlenen ihale kanunu konulu eğitim İhale Uzmanı Feyat Demir tarafından verildi. Eğitime Belediye Başkanı M. Can Hallaç, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ilgili personeller katıldı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, açılış konuşmasında, "Eğitim programımız önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Amacımız, çalışanlarımızın kapasitesini artırarak, halkımıza daha kaliteli ve verimli hizmet sunmak. Kahta Belediyesi olarak, eğitime verdiğimiz öncelik ve çalışanlarımızın sürekli gelişimini destekleyen projelerimizle güçlü bir geleceğe adım atıyoruz" dedi.