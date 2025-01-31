Kahta Belediyesi, Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mahmut Kaya’nın moderatörlüğünde belediye meclis üyeleriyle Odak Toplantısı gerçekleştirdi.

Adıyaman Kahta ilçesinin bugününe ve geleceğine ışık tutacak yatırımlarına bilimsel, akademik ve teknolojik çalışmalar doğrultusunda yön vermeyi hedefleyen Kahta Belediyesi, Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mahmut Kaya’nın moderatörlüğünde belediye meclis üyeleriyle Odak Toplantısı’nda buluştu. Prof. Dr. Mahmut Kaya’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Odak Grup Toplantısı’na Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Başkan yardımcıları ve üç partinin meclis üyeleri katıldı.

Çözüm bekleyen sorunların, proje önerilerinin ve çalışma yapılması gereken alanların da görüşüldüğü toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, “Belediye meclis üyelerimizin görüş ve önerilerini almak amacıyla Prof. Dr. Mahmut Kaya hocamızın moderatörlüğünde bir odak grup toplantısı gerçekleştirdik. Üç partimizin temsilcilerinin katıldığı bu toplantıda dile getirilen öneri ve eleştiriler, çalışmalarımıza yön verecek. Katkı sağlayan tüm meclis üyelerine teşekkür ederim” dedi.