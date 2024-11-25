Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, vatandaşların ilçeye dair tüm bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde erişebileceği Kahta Kent Rehberi uygulamasını hayata geçirdi.

Kahta Belediyesi ilçenin her yönüyle keşfedilmesini sağlayan bu yenilikçi uygulama ile teknolojiyi halkla buluşturuyor. Vatandaşların ilçeye dair her türlü bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlayacak Kahta Kent Rehberi uygulaması hizmete açıldı. T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Kahta Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan rehber, kullanıcı dostu ara yüzü ve kapsamlı özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kahta Kent Rehberi, ilçedeki adres bilgileri, parsel sorgulama, etkinlik duyuruları, fotoğraf galerileri ve dış bağlantılar gibi birçok konuda vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Ayrıca, defin talepleri gibi özel hizmetler de sistem üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Kahta Belediyesi, bu uygulama ile vatandaşların ilçeyi daha yakından tanıyabilmelerini ve interaktif bir şekilde bilgiye erişim sağlayabilmelerini amaçlıyor. Belediye yetkilileri, uygulamanın hem web sitesi üzerinden hem de mobil cihazlarda kullanılabileceğini belirterek, ‘Kahta’yı birlikte güzelleştiriyoruz’ sloganıyla bu projeye önem verdiklerini vurguladılar.

Kent Rehberi, coğrafi bilgi sistemleri verilerini vatandaşlarla buluşturan, dinamik ve yenilikçi bir uygulama olarak Kahta halkının hizmetinde. Daha fazla bilgi için Kahta Belediyesi’nin resmi web sitesi ziyaret edilebilir.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, geçtiğimiz aylarda en son 2015 yılında Google Maps ve Street View’de güncellenmiş olan navigasyonun yenilenme çalışmalarının olduğunu belirtmişti. Şehir merkezinin mevcut durumunu en güncel şekilde yansıtacak video ve fotoğrafların 360 derece çekimleri navigasyonda yer alacaktı. Böylece navigasyon sistemlerindeki eksiklikleri giderecek ve vatandaşlara daha doğru bilgi sunulacaktı. Kahta ilçesinin sokak ve caddelerin navigasyonda yenilenme çalışmasının bitmesinin ardından Kahta Kent Rehberi ile bu navigasyon eklenecek.