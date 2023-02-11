Anne Habibe Ceren’in, Fatma Betül ismini verildiği bebeği hastane odasında Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özerçetin ziyaret etti. Buruk mutluluk yaşayan aileyi yalnız bırakmayan Kocaman sağlıklı ömür diledi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası güzel haberlerde gelmeye devam ediyor. İki büyük depremi yaşayan ve Düzce’ye yerleştirilen Ceren ailesinin 4. çocuğu Düzce Üniversitesi Hastanesinde dünyaya geldi.

Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi

Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi

DÜZCE(İHA) – Asrın felaketinde Kahramanmaraş’ta yaşanan ve sonrasında Düzce’ye gelen Habibi Ceren 4. çocuğunu dünyaya getirdi.

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