Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yıkılan 4 katlı bir binanın enkazında kalan 60 yaşlarındaki bir kadın kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yıkılan 4 katlı bir binanın enkazında kalan 60 yaşlarındaki bir kadın kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ikinci depremde Afşin ilçesinde birçok yapı çöktü. İlçede çöken 4 katlı bir binada AFAD koordinesinde çalışma yürüten ekipler ses aldı. Vatandaşların desteğiyle ekipler tarafından yapılan çalışmada 60 yaşlarındaki bir kadına ulaşıldı. Yoğun mesai sonrasında ekipler kadını enkazdan sağ olarak çıkartmayı başardı.

Kurtarılan kadın hastaneye sevk edildi.