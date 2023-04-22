Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Öte yandan bisiklet sürücüsünün depremzede olduğu ve 3 gün önce Kahramanmaraş’tan geldiği öğrenildi.

Kaza Kartepe İlçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Doğanlar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.T. idaresindeki 34 FKY 469 plakalı motosiklet ile Ö.K. (18) hakimiyetindeki bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Ö.K yola savrulurken, M.T ise 50 metre ilerde durabildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Ö.K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. M.T.’nin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Ö.T.’nin depremzede olduğu ve Kahramanmaraş’tan 3 gün önce geldiği ortaya çıktı.