Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde narkotik polisinin icra ettiği operasyonda metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde narkotik polisinin icra ettiği operasyonda metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Nurhak ilçe merkezinde yaptıkları operasyonda bir aracı durdurdu. Araçta ve içindeki 3 şahsın üzerinde yapılan aramada, 2 paket halinde toplam 91.53 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için Elbistan’a götürüldü. 3 şüpheli, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne çıkarılan şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.