Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yanı sıra kar, yağmur ve rüzgar gibi doğa olaylarında yıpranan asırlık tarihi evler restorasyon bekliyor.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesi’nde bulunan, yüzyılı aşkın süredir ayakta duran tarihi evler, son depremde ciddi hasar aldı. Bölgedeki esnaf ve vatandaşlar, bu yapıların bir an önce restore edilmesini istiyor.

Çevrede yapılan röportajlarda esnaflar, yetkililerden hızlı bir şekilde restorasyon çalışmaları başlatılmasını talep etti. Bölgenin tarihi dokusunun korunmasının, şehrin kültürel mirası ve turizm potansiyeli açısından önem taşıdığına dikkat çeken vatandaşlar, sürecin hızlanmasını bekliyor.

Hasar gören bu yapılar, şehrin tarihini ve kültürünü yansıtan önemli değerler arasında yer alıyor.

Şükrü Işık, “Tarihi evler o şekilde duruyor tehlike de arz ediyor. Bu evlerin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Abdullah Mungan, “Kahramanmaraş’ta ilk kez kurulan çarşı burası buranın adı dükkan önü diye geçer. Buraların restorasyon edilmesi gerekir. Çarşımıza sahip çıkılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Hacı Çetinay, “Burası eskiden han gibi çevre köylerden köylüler gelir büyük her gün büyük bir çarşı oluşurdu” dedi.