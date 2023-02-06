SAMSUN (İHA) – Kahramanmaraş’ta meydana 7.6 büyüklüğündeki son deprem Samsun’da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası endişeli vatandaşlar binaları boşaltarak güvenli bölgelere kaçtı.

SAMSUN (İHA) – Kahramanmaraş’ta meydana 7.6 büyüklüğündeki son deprem Samsun’da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası endişeli vatandaşlar binaları boşaltarak güvenli bölgelere kaçtı.

Türkiye’de etkili olan depremler Samsun’da da hissedildi. Saat 13.25’te 7,6 büyüklüğünde Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem Samsun’da da şiddetli bir şekilde hissedildi. 1 dakikadan fazla süren depremde binalar beşik gibi sallandı. Sallanmanın etkisiyle endişe duyan vatandaşlar binalardan güvenli bölgelere kaçıştı. Mesai saatleri içerisinde meydana gelen deprem sonrası çalışanlar da işyerlerini terk ederek dışarılara kaçtı. Deprem dolayısıyla çok korktuklarını ifade eden vatandaşlar, “Bir anda deprem oldu. Binalarımız sallandı. Biz de korktuğumuzdan dolayı kendimizi dışarı atık. Hala depremin şokundayız. Allah tüm depremzedelere sağlık versin, daha beterinden korusun” ifadelerini kullandı.

Depremden kaçan vatandaşlar, binaları terk ederek uzun bir süre güvenli bölgelerde bekledi.