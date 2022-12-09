Kahramanmaraş merkezli 4 ilde düzenlenen ‘Silindir’ operasyonunda gözaltına alınan 77 şüpheliden 44’ü adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde düzenlenen ‘Silindir’ operasyonunda gözaltına alınan 77 şüpheliden 44’ü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 aylık fiziki takip yaptı. Yapılan çalışma sonrasında 102 adres tespit edilerek 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’nun yönettiği operasyonda, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Örgüt Faaliyetleri Çerçevesinde Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Tefecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Nitelikli Dolandırıcılık, Tehdit, Hakaret, Kasten Yaralama, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Kullanmak için Uyarıcı veya Uyuşturucu bulundurma suçlarını işleyen 77 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan operasyonlarda, 36 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 512 adet tabanca fişeği, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 168 adet fişek, 6 adet değişik ebatlarda bıçak, 4 adet kılıç, 1 adet hassas terazi, 42 adet sentetik ecza hapı, 1 adet uyuşturucu hap, bin 19 gram esrar maddesi, 13,45 gram metamfetamin ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonlar çerçevesinde 110 mağdur ve 80 tanığın dinlenildiği öğrenilirken, şüphelilerden 3’ü kadın 44 kişi Kahramanmaraş Adliyesine sevk edildi.