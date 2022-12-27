Kahramanmaraş’ta refüjdeki direğe ve ağaca çarpılarak devrilen özel halk otobüsündeki 12 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta refüjdeki direğe ve ağaca çarpılarak devrilen özel halk otobüsündeki 12 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan U.K.’nin kullandığı 46 H 0006 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktı. Refüjdeki direğe ve ağaca çarparak devrilen özel halk otobüsünde can pazarı yaşandı. Kazada, otobüs sürücüsü ile birlikte 12 yolcu yaralandı.

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarınca Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Sütçü İmam Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.