Kahramanmaraş’ta etkili olan fırtınanın saatte 95 kilometre hızı ulaştığı öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta dün etkisini gösteren şiddetli fırtınanın yol açtığı hasar giderilmeye çalışıyor. 700’ün üzerinde ağaç devrilmesi, minare, çatı ve duvar çökmesi ihbarının olduğu şehirde Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. 90 araç ve 220 kişilik ekiple, bir yandan devrilen ağaçlar kaldırılırken bir yandan da tehlike oluşturan çatı ve duvar enkazlarına müdahale ediliyor. Meteorolojiden alınan veriler de yaşanan afetin şiddetini ortaya koyuyor. Alınan bilgiye göre 24 Kasım Pazar günü Kahramanmaraş’ta yaşanan fırtınanın şiddeti saatte 95 kilometre hıza ulaştı. Yine meteorolojiden alınan verilerde Kahramanmaraş’ta en son 2004 yılı Nisan ayında 100 kilometre hızı aşan fırtına yaşandığı belirtiliyor.