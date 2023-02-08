Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesi’nde 1’i çocuk 3 kişiyi kurtardı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesi’nde 1’i çocuk 3 kişiyi kurtardı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri arama kurtarma çalışmalarına iş makineleriyle destek olmaya devam ediyor. MASKİ ekiplerinin Kahramanmaraş’ta bulunan Ebrar Sitesi’ndeki çalışmalarında 3 kişi enkazdan sağ salim çıkarıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yürütülen çalışmaları ilk günden beri yakından takip ettiğini belirterek, “Büyükşehir ve MASKİ ekiplerimiz, 7 araç ve 54 personelden oluşan itfaiye ekiplerinin yanı sıra toplamda 20 araç, 37 personel, ışık kuleleri ve jeneratörlerle yara sarmak için deprem bölgesinde çalışmaya devam ediyor. Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesindeki görevde iş makinelerimiz ile arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerimiz, 1’i çocuk olmak üzere 3 kişinin sağ salim kurtarıldığı göreve önemli bir destek verdi. Bir kez daha orada cansiperane bir şekilde görev yapan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah sevindirici haberler almaya devam edeceğiz” dedi.