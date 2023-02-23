Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde depremin etkisiyle kubbesi olduğu gibi zemine çöken Yeşilova Cami dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde depremin etkisiyle kubbesi olduğu gibi zemine çöken Yeşilova Cami dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremde çok sayıda bina yıkılırken binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi de depremde ağır hasar aldı. İstasyon Mahallesi’nde bulunan Yeşilova Camii’nin kubbesi olduğu gibi zemine çökerken minaresi de yıkıldı. Cami ve çevresinde depremin bıraktığı büyük hasar dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde zemine çöken kubbe ve enkaza dönen binalar gözüküyor.