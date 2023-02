Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından kurulan çadır kentlerde hayat normale dönmeye başladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık iki yıkıcı depremde evi yıkılan ve hasar gören depremzedelerin bir bölümü de AFAD tarafından Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde kurulan çadır kentlere yerleştirildi. Büyük bir yıkıma sebep olan depremin 14’üncü gününde, çadır kentlerde depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yetkililer ve gönüllüler büyük bir çaba gösterirken, hayat da normale dönmeye başladı. Kimi depremzedeler çadırların önünde toplanıp sohbet ederken, kimileri de hasarlı evlerinden aldıkları kuşlarıyla ilgilenerek vakit geçiriyor.

“Günümüz güzel geçiyor anca bu kadar olur”

AFAD tarafından kurulan çadır kentte günlerinin güzel geçtiğini ifade eden Hatice Koç, “Günümüz güzel geçiyor nasıl olsun anca bu kadar olur. Evimiz yıkılmadı ama az hasarlı görünüyor. Benim bir şikayetim yok, yapacak bir şey yok. Hep oturuyoruz biz burada zaten kalabalık bir aileyiz. 7 kişi kalıyoruz bir çadırın içerisinde. Yine de bugünümüze şükür ölmedik yani” dedi.

“Kuşlarıma kıyamadım, her şeyimi bıraktım sadece onları aldım”

Can güvenliklerinden endişe ettikleri için çadır kente yerleştiklerini söyleyen Cemal Hocaoğlu, “Çadırda günlerimiz Allah’a binlerce şükürler olsun iyi geçiyor. Evimiz az bir hasar gördü. Can güvenliğimiz yok, korkuyoruz ve o yüzden burada kalıyoruz. Biraz psikolojimiz bozuldu. İnşallah düzelecek. Bu kuşlarımın annesiyle babası vardı bunların bir şeyleri yokken buraya geldik. Sırf bunlar için ertesi gün tekrar geri gittik, yemleri suları kalmamıştı. Gittim baktım iki tanesinin annesi babası ölmüş. Bunlara kıyamadım her şeyimi bıraktım sadece bunları aldım” diye konuştu.

“Burada bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor”

Çadır kentte bütün ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Hacı Ali Kara, “Evimiz hasarlı ama çadır günlerimiz iyi geçiyor. Burada bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Evimizde ağır bir hasar yok, bir badire atlattık. Verilmiş sadakamız, daha bitmemiş nefesimiz varmış” ifadelerini kullandı.

Recep Balık ise, “Allah razı olsun devletimizden de, milletimizden de herkes yardımcı oldu, gerekeni yaptılar. İdareten buradayız, sıcak yemeğimizi veriyorlar. Allah herkesten razı olsun, ne diyebilirim ki” dedi.