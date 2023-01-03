Sıcak asfalt, yol çizgi ve levhalandırma çalışmaları tamamlanan arter, yenilenen çehresiyle bölge halkının hizmetine sunuldu. Toplamda 3 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen çalışmalarla baştan uca yenilenen arter, bölgenin ulaşım standardını üst seviyeye çıkararak katma değerini artırdı. Bölge sakinleri gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Yoğun nüfusa hitap eden arterde genişlik 2 katına çıkarılırken, bölgeye kazandırılan 2 yeni kavşakla da trafik akışı düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesi Üngüt mahallesinde yer alan Üniversite Caddesi’nde başlattığı genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Kahramanmaraş’ta 3 milyon liralık yatırım ile yenilenen cadde trafiğe açıldı.

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