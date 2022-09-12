Okulların açıldığı gün, 28 yıl görev yaptığı okula cenazesi geldi

Okulların açıldığı gün, 28 yıl görev yaptığı okula cenazesi geldi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Acil Servis bölümünde tedavi altına alınan yaralı çocuklardan 7 yaşındaki Ahmet Alperen Korkmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sırasında çeşitli yerlerine saçma isabet eden Korkmaz çiftinin çocukları Ahmet Alperen Korkmaz (7), F.N.K. (17) ve M.M.K. (14) yaralanmıştı.

Olay, Andırın ilçesi Köklü Mahallesi’nde meydana gelmiş, akraba oldukları öğrenilen 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada İbrahim Korkmaz (49) ile eşi Şerife Korkmaz (38) ve ablası Ayşe Dağ (50) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 3 kişinin öldüğü arazi kavgasında, anne-babası ölen ve ağır yaralanan 7 yaşındaki Ahmet Alperen Korkmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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