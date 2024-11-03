Kahramanmaraş'ta beton mikserinin hatalı sollaması dolayısıyla yaşanan kazada şans eseri yaralı olmasa da araçlarda ciddi hasar meydana geldi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta Kayseri Çevreyolu'nda zincirleme trafik kazası yaşandı.

Alınan bilgiye göre 50 SB 153 plakalı beton mikseri hatalı sollama yaparak 46 NH 377 plakalı araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada toplam dört araç hasar gördü. Beton mikserinin sağ şeritten sol şeride geçmeye çalışırken, 46 NH 377 plakalı beyaz Passat’a çarpmasıyla başlayan kazada savrulan Passat, kırmızı ışıkta bekleyen 46 BG 446 ve 46 AJS 625 plakalı araçlara arkadan çarptı.

Şans eseri yaralının olmadığı kazada, araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine intikal eden trafik ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.