Kahramanmaraş’ta eski mimari olmasına rağmen günümüzde halen varlığını sürdüren, kışları sıcak yazları serin olan evler fotoğraflandı.

Onikişubat ilçesi Süleymanlı Mahallesi’nde ahşap, taş ve kerpiçten yapılan ve depreme rağmen ayakta kalan evler dikkat çekiyor. Yapısıyla ve sağlamlığıyla dikkat çeken evler fotoğrafçıların ise ilgi odağı oluyor.

Dünyanın birçok bölgesinde kırsal konut malzemesinin kerpiç ve toprak olduğunu belirten fotoğrafçı Fatih Erben, "Kerpiç ve toprak evler yerel kültürün bir parçasıdır. Günümüzde halen varlığını sürdürmekte. Bu evler çok sağlam oluyor. Kışları sıcak yazları ise serin tutuyor. Ben de ortaya çıkan bu güzel görüntüleri fotoğraflamak istedim" dedi.