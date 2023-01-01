Kahramanmaraş’ta 2023 yılının ilk bebeği Aras bebek 3 kilo 100 gram olarak dünyaya geldi.

Kahramanmaraş’ta 2023 yılının ilk bebeği Aras bebek 3 kilo 100 gram olarak dünyaya geldi.

Kahramanmaraş’ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesinde yılın ilk bebeği dünyaya geldi. Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde ikamet eden baba Ali ve anne Dilek Çopur’un bebeği saat 00.01’de dünyaya gelirken, çift bebeklerine Aras ismini koydu.

2’nci çocuklarını dünyaya getirmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren anne Dilek Çopur, “Güzel bir duygu, Allah herkese nasip etsin. Tarif edilmeyecek bir duygu. İkinci çocuğum dünyaya geldi. İlk çocuğumun ismi Yağız Efe, yeni bebeğimin ismi ise Aras oldu. Allah iki çocuğuma da güzel yarınlar nasip etsin” dedi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mesut Açan ise, “Yılın ilk bebeğini doğurttuğumuz için çok mutluyuz. Sağlıklı bir şekilde normal bir doğumla bebeğimiz doğdu. Yeni yılın Kahramanmaraş ve ülkemize mutluluk ve sağlık getirmesini diliyorum. Hastamız yaklaşık 2 saat önce sancı ile hastanemize geldi. Hastamızı sağlıklı bir şekilde normal olarak doğurttuk. Şu an anne ve bebek sağlıklı. Bebek yılın ilk saatlerinde doğdu ve annemizin kucağına verdik” diye konuştu.

Yılın ilk bebeğini doğurtmanın güzel bir duygu olduğunu dile getiren ebe Tuğba Akol, “2023 yılının ilk bebeği hastanemizde dünyaya geldi. Bebeğimiz sağlıklı ve annesi mutlu” şeklinde konuştu. Ayrıca yeni doğum yapan ailelere Onikişubat Belediyesi tarafından hijyen çantası hediye edildi.