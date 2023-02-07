Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan kişilerin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, bir kişiyi 30 saat sonra enkazdan kurtardı Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, bir kişiyi 30 saat sonra enkazdan kurtardı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan kişilerin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bir yandan ekipler ve gönüllüler, diğer yandan enkaz altındaki vatandaşların yakınları zamanla yarışıyor. Kurtarma çalışmaları, enkaz altından gelen sesin olduğu bölgelere yoğunlaşırken, il merkezindeki yıkım İHA dronu ile görüntülendi.