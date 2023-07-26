Kahramanmaraş’ta hayırseverlerin destekleriyle elde edilen 50 adet bisiklet yetim çocuklara hediye edildi.

Onikişubat ilçesindeki Hayrat İnsani Yardım Derneği çatısı altında toplanan yetim çocukları anneleriyle beraber bisiklet dağıtım törenine katıldı. Yaşlarına göre 50 adet bisiklet çocuklara tek tek hediye edildi.

Programda açıklamada bulunan derneğin Kahramanmaraş Bölge Koordinatörü Muhammed Ubeyd Köşker, “Deprem öncesi bünyemizde 220 yetim kardeşimiz vardı burslu. Deprem sonrası bu kardeşlerimizin sayısı 500’e ulaştı. Bu kardeşlerimizden 400’üne aylık burs veriyoruz. Kalan 100 kardeşimize de burs yapmayı planlıyoruz. Bu kardeşlerimiz hem yetim, hem de depremden etkilendiler. Onları sevindirmek adına da program düzenledik” dedi.

Bisiklet hediyesini alan Ahmet Şeker ise “Küçük bir bisikletim vardı şimdi artık büyük bisikletim var. Bisikleti alan ve dağıtanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.