Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları’nın açılış programı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehrin imar ve inşası noktasında faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da deprem sonrası hayatın normalleşmesi için yoğun gayret gösteriyor. Sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları’nın açılış programı gerçekleştirildi. Osman Sayın Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış programında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş’in yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan, kulüp yöneticileri, antrenörler ve sporcular da yer aldı. Sportif başarı sağlayan sporcular ve takımlara madalya ve kupa takdiminin yapıldığı programda sporcular, sergiledikleri gösterilerle katılımcılardan yoğun alkış aldı.