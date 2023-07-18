Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesinde hayata geçirilen yerinde dönüşüm projesi çerçevesinde ’Yapım ve Dönüşüm’ ofisleri depremzedelerin taleplerini almaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası 11 ilde harekete geçen bakanlık, ’Yapım ve Dönüşüm’ ofislerini vatandaşların hizmetine sundu. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilin ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi çerçevesinde Yapım ve Dönüşüm ofisleri merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinin yanı sıra diğer ilçelerde de çalışmalarına başladı.

Dulkadiroğlu Belediyesi Kamu Külliyesi’nde de Yapım ve Dönüşüm Ofisi oluşturuldu. 3 katlı evi ve bir iş yeri için ofise gelerek işlemlerini yaptıran Hüdai Kanlıkara, "3 katlı evim ağır hasarlıydı kimseye zarar vermemesi için kendim söktürdüm. Bu şekilde kanun çıktığı için kendim yaptırmak istedim. Geldim buraya çok güzel ilgilendiler teşekkürler" dedi.

Proje çerçevesinde hibe ve kredi desteğine başvuruların e-devlet üzerinden de işlem yapılabileceği belirtildi. Depremzedelerin konutlarının büyüklüğüne göre 500 ile 800 bin lira arasında, iş yerleri için ise 250 bin lira hibe ve büyüklüklerine göre 250 bin lira ile 500 bin lira da kredi verileceği açıklanmıştı. Verilen krediler de 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vade ile faizsiz olacağı duyurulmuştu.