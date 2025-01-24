Kahramanmaraş’ta yakıt tankerinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana geldi. Tahirbey Mahallesi civarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AZE 570 plakalı yakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.