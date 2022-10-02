Olayla ilgili gözaltına alınan F.G. isimli şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde sevkiyatına yönelik yapılan çalışmalarda 226 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.