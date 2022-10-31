Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen E.K., M.A.Y., M.B., Ş.P., M.B., F.Ş. ve H.T.S. tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin aracında 4 bin 872 adet satışı yetkili makamların iznine bağlı bulunan sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden Kahramanmaraş’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Gaziantep karayolu kent girişinde uyuşturucu kuryelerine yönelik operasyon düzenledi.

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