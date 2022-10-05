Operasyonda; gözaltına alınan F.D., M.K., D.D., Y.K., M.K. ve Ş.P’nin üzerinde ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ile 94 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 15 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 69,50 gram metamfetamin, 12,55 gram bonzai, 9,06 gram esrar, 43 adet ecstasy, captagon, 15 sentetik ecza, 6 kök Hint Keneviri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

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