Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, farklı illerden kente uyuşturucu sevkiyatı gerçekleşeceği bilgisi üzerine uyuşturucu kuryelerine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda; H.E., U.C.Ç., M.T., S.S., A.E.K., C.K. ve İ.K. adlı şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 86 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden U.C.Ç., M.T. ve İ.K. tutuklandı. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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