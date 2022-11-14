Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, farklı illerden kente uyuşturucu sevkiyatı gerçekleşeceği bilgisi üzerine uyuşturucu kuryelerine yönelik operasyon düzenledi.

Uyuşturucu taciri sahte hekimin ruhsatsız diş kliniği, profesyonel hastaneyi aratmadı Uyuşturucu taciri sahte hekimin ruhsatsız diş kliniği, profesyonel hastaneyi aratmadı

Operasyonda; H.E., U.C.Ç., M.T., S.S., A.E.K., C.K. ve İ.K. adlı şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 86 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden U.C.Ç., M.T. ve İ.K. tutuklandı. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.