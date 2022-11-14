Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden U.C.Ç., M.T. ve İ.K. tutuklandı. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Operasyonda; H.E., U.C.Ç., M.T., S.S., A.E.K., C.K. ve İ.K. adlı şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 86 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, farklı illerden kente uyuşturucu sevkiyatı gerçekleşeceği bilgisi üzerine uyuşturucu kuryelerine yönelik operasyon düzenledi.

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