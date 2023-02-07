Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde şehir merkezindeki birçok bina yıkılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde şehir merkezindeki birçok bina yıkılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremde şehir merkezindeki birçok bina yıkılırken, İHA dronu tarafından çekilen görüntülerde şehrin adeta enkaz yığınına dönmüş durumda olduğu görülüyor. Kurtarma ekipleri ve gönüllüler, enkaz altındaki vatandaşlara sağ olarak ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor. Öte yandan, bazı mahallelerdeki vatandaşlar da kendi imkanlarıyla, yıkılan binaların altında kalan yakınlarına ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.