Kahramanmaraş’ta açılışı yapılan Uluslararası 12 Şubat U20 Güreş Turnuvası, bugün gerçekleştirilecek müsabakalar ve madalya töreniyle sona erecek.

Kahramanmaraş’ta açılışı yapılan Uluslararası 12 Şubat U20 Güreş Turnuvası, bugün gerçekleştirilecek müsabakalar ve madalya töreniyle sona erecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası 12 Şubat U20 Güreş Turnuvası’nın açılış töreni gerçekleştirildi. Merkez Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen törene Türkiye’nin farklı bölgelerinin yanı sıra Özbekistan, Kosova ve Fransa’dan gelen güreşçiler kürsüye çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti. Uluslararası 12 Şubat U20 Güreş Turnuvası, bugün gerçekleştirilecek müsabakalarla ve madalya töreniyle noktalanacak.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, “Bu tür turnuvalar sporcuların kendini göstermesi, Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlanmaları açısından da son derece önemli” dedi.