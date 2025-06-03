Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulu çınarlarını Kurban Bayramı’na hazırlıyor. Ekiplerin, evlerinde yalnız yaşayan vatandaşları ziyaret ederek hem fiziksel hem de duygusal anlamda destek olduğu bildirildi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunduğu belirtilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları Kurban Bayramı öncesinde de unutmadı. Şehrin ulu çınarları, belediyenin şefkat eliyle bayrama hazırlanıyor. Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, evlerinde yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlar, düzenli olarak ziyaret ediliyor. Bayram öncesi özel bir önem kazanan bu ziyaretlerde ekipler, hem fiziksel hem de duygusal anlamda vatandaşlara destek oluyor.

Alanında uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin, yalnız yaşayan yaşlıların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Ziyaretlerde ev temizliği yapılırken, kişisel bakım ihtiyaçlarının da özenle karşılandığı, sağlık kontrollerinin de yapıldığı kaydedildi.