Kahramanmaraş’ta Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi ekibi tarafından “Türkiye Yüzyılı” temalı doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlik Onikişubat İlçesi Hasancıklı Taş Köprü mevkiinde başladı. Yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından ekip bir tepeye çıkarak Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Ekip lideri Muhammet Kılıçsallayan, "Bizim ekibimiz arama ve kurtarma olduğu için doğa yürüyüşüne dikkat çekmek istedik. Ekip arkadaşlarımız ile beraber Hasancıklı bölgesinde güzel bir doğa yürüyüşü düzenledik. 11 Kasım tarihinde de hatıra ormanımızı da yapacağız” dedi.