Edinilen bilgiye göre, kaza Afşin ilçesine bağlı Alimpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Keser idaresindeki 46 P 6105 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 46 ACH 306 plakalı araçla çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 4 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 4 yaralı

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