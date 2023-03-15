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Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza sonrası karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Savrulan beton mikserinin kaldırılması ile birlikte yol, kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi Kayseri-Kahramanmaraş karayolunda meydana geldi. T.K. idaresindeki beton mikseri ile üniversite kavşağı istikametine seyir halinde ilerleyen İ.K. yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı.

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