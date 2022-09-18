Kaza, Pazarcık ilçesi Kizirli mevkiinde meydana geldi. Ömer H. idaresindeki 33 MA 5889 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken Hasan O. idaresindeki 47 AR 418 plakalı traktöre arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiye müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası soruşturma sürüyor.

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